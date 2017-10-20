Проконсультируют юристы бюро омбудсмена

Ключевые слова омбудсмен

В Лиепайской центральной библиотеке 24 октября с 12.00 до 16.30 у каждого интересующегося будет возможность получить индивидуальные консультации юристов бюро омбудсмена по вопросам прав человека, хорошего менеджмента и дискриминации.

С 12.00 до 12.30 состоится семинар для беременных и мам, воспитывающих маленьких детей о правах работающих беременных женщин и родителей маленьких детей в области занятости. На нем будет рассказываться о том, что такое дискриминация, как она может проявиться в правовых отношениях на работе, что нужно делать и куда обращаться, чтобы защитить свои права.

Мероприятия бесплатные, но нужно предварительно записаться, позвонив в бюро омбудсмена по тел. 67 686768.