Проверят покрышки грузовых автомашин

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Чтобы обратить внимание водителей грузовых автомашин на значимость технического состояния транспортных средств, с 4 по 8 октября государственная полиция проведет массовые проверки. В ходе проверок стражи порядка особое внимание будут обращать на соответствие протекторов покрышек требованиям, установленным законом, – информировала представительница государственной полиции Анце Розите.

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