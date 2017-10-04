Чтобы обратить внимание водителей грузовых автомашин на значимость технического состояния транспортных средств, с 4 по 8 октября государственная полиция проведет массовые проверки. В ходе проверок стражи порядка особое внимание будут обращать на соответствие протекторов покрышек требованиям, установленным законом, – информировала представительница государственной полиции Анце Розите.
Проверят покрышки грузовых автомашин 04.10.2017
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