Проверки здоровья сердца вызвали большой интерес

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В субботу на Лиепайском центральном рынке состоялось приуроченное к Всемирному дню сердца мероприятие, во время которого всех интересующихся просили обратить внимание на здоровье своего сердца. Уже вскоре после открытия мероприятия собралось около 50 человек, но очередь к стендам проверки рисков здоровья сердца не уменьшалась и позже.

Во время мероприятия у людей была возможность выяснить свои показатели сердечной деятельности, индекс массы тела, уровень холестерина и сахара в крови. Когда были получены результаты проверок, можно было проконсультироваться у кардиолога Валтера Стирны. Руководитель мероприятия Ингар Гудерманис указал, что эти результаты не могут служить для того, чтобы установить конкретный диагноз и назначить лечение. "Однако доктор советует, как улучшить их и как изменить образ жизни, чтобы сохранить здоровье сердца", – рассказал он.

Рядом под навесом специалист по питанию Лиене Сондоре присутствовавших ознакомила с полезным для сердца питанием – основными линиями средиземноморской диеты. Во время мастер-класса специалист по питанию показала, как готовить разные вкусности – позднее интересующиеся могли попробовать их. Л.Сондоре также рассказала о разных продуктах, которые желательно включать в рацион, например, чеснок и оливковое масло. Она также советовала, как на магазинных полках выбирать самые полезные продукты. "Покупатели в наши дни должны становиться все умнее. Чаще всего все нехорошее на этикетках написано очень маленькими буквами. Так что чуть ли не с лупой нужно ходить в магазин, – рассказала Л.Сондоре. – Мы привыкли искать Е-вещества, но производители в последнее время обычно пишут не коды консервантов, которые начинаются с буквы Е, а их полное название. Поэтому покупатели в наши дни должны быть очень умными.

Большинство из собравшихся признали, что целенаправленно посетили посвященное Всемирному дню сердца мероприятие. "Пару дней назад прочитала рекламу здесь, на рынке, поэтому знала, что нужно прийти", – сказала госпожа Лидия, стоя в очереди на измерение показателей здоровья сердца. Некоторые пожилые посетители указали, что настал такой возраст, когда необходимо уделить больше внимания здоровью. А других посетителей привлекло скопление людей. Эльза Краста, которая наблюдала за проведением мастер-класса, рассказала, что в Лиепаю приехала из Добельского края в гости к внукам. "Хотела часик-другой походить по рынку, – радостно рассказала дама. – И вот вам такое интересное мероприятие!"