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Пустующее жилье будет обходиться дороже

Ключевые слова заседание думы | недвижимость | налоги | налог на жилье

Фото: liepajniekiem.lv

В следующем году владельцы жилья в Лиепае будут платить повышенную ставку налога на недвижимость, если в их собственности – в квартире или доме – на 00.00 часов 1 января 2018 года не будет ни одного задекларированного человека. В таких случаях налоговая ставка повысится до 1,5 процента от кадастровой стоимости.

Так вчера решила дума, утвердив новые правила о применении налога на недвижимую собственность в Лиепае. В настоящее время в городе насчитывается 29 000 жилищ физических лиц, в том числе 5146 жилищ, которые принадлежат физическим лицам и в которых не задекларировано ни одного жильца, – подсчитано в самоуправлении. Прежде за жилье мы платили в основном налог на недвижимую собственность со ставкой 0,2 процента, и за упомянутые пустующие квартиры, согласно подсчетам, этот налог составлял 84,75 тысячи евро в год. В свою очередь, при начислении налога со ставкой 1,5 процента сумма, которая могла бы поступить в самоуправление от этих квартир, составит 635,65 тысячи евро. Целью повышения налоговой ставки за пустующую собственность является упорядочение декларирования и увеличение доходов города, – сказал депутат, исполнительный директор города Рональд Фрицбергс.

Представитель "Согласия" Валерий Агешин поинтересовался, известно ли, что это за люди, в собственности которых никто не задекларирован. Р.Фрицбергс ответил, что примерно 1200 жилищ принадлежат владельцам, которые не имеют персонального кода Латвии, значит – иностранцам, в основном литовцам и белорусам. Есть и такие случаи, когда много квартир принадлежит одному лицу – разным маклерам недвижимой собственности, банковским работникам и т.п. Например, некоему лицу принадлежат даже 16 квартир. Председатель Лиепайской думы Улдис Сескс считает, что в прошлом году подобными действиями Рижское самоуправление уже достигло своих целей, а Лиепая таким образом добьется, чтобы люди, имеющие по 16 квартир, наконец-то начали платить налоги.

В.Агешин встревожен тем, что одно дело – "магнаты", а другое дело – если владелец единственной квартиры работает в Риге. Депутат Янис Вилнитис ответил ему, что членов семьи, "жену, детей или бабушку", можно задекларировать каждого в другой квартире, если в собственности семьи имеется несколько жилищ.

Дума одновременно сохраняет налоговые льготы на недвижимую собственность для нуждающихся и малообеспеченных жителей, а к так называемым трущобам можно применять даже трехпроцентную ставку. 

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