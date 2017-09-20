Развалюха угрожает жизни

Когда беда постигает совместное имущество, решение найти труднее всего, – свидетельствует опыт стройуправы. Здание на углу улиц К.Улиха, 84 и Дартас, разваливается вот уже несколько лет, и теперь более безопасно обходить его стороной.

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Прохожие встревожены своей безопасностью у дома на ул.К.Улиха, 84. Полуразвалившееся здание представляет опасность и ситуация ухудшается с каждым днем, – признает главный градопланировщик Лиепаи Арвид Виталс, который уже начал решать вопрос, чтобы немедленно оградить развалюху забором – "общими усилиями самоуправления, чтобы ничто, ни на кого не упало на голову", – говорит А.Виталс.

Здание является совместной собственностью, и установление забора следует требовать от владельцев здания, но в стройуправе, исходя из многолетнего опыта с ними, знают, что эти люди со стройуправой сотрудничать не желают и, вместе с тем, маловероятно, что забор они соорудят оперативно.

Судьба дома очень мрачная. Весной 2010 года в нем произошел пожар, и с тех пор здание стало еще больше разваливаться. За это время у здания неоднократно менялись владельцы. В прошлом году в стройуправе начато административное дело о здании. Этой весной так называемый парламент развалюх стройуправы, – или группа специалистов, которая работает с владельцами деградирующих среду зданий, и старается добиться, чтобы такие постройки были ухожены, дому на ул.К.Улиха, 84 присвоил категорию "А", и это означает, что здание признано опасным. Инспекторы по строительству за ситуацией следят уже давно, с 2014 года, и требуют, чтобы владельцы привели его в порядок, законсервировали или снесли здание, но этого добиться не удалось, – поведал А.Виталс. У дома три владельца – одно юридическое лицо (адрес в Лиепае) и два физических, адрес которых в Риге. А.Виталс был вынужден признать, что владельцы со стройуправой не сотрудничают. Самоуправлению лишь в прошлом году посчастливилось продать с аукциона квартиру в этом доме, и с того времени здание находится лишь в частных руках.

Одно из самых недавних решений было 29 июня сего года, когда стройуправа поручила владельцам демонтировать опасные конструкции, поскольку "ситуация с каждым днем ухудшается". Часть здания обвалилась примерно неделю назад, – сказал представитель стройуправы. "В ближайшие дни придется принять дополнительное решение о немедленном сносе здания. Если этого не произойдет, тогда придется принять исполнительное решение – здание снести [силами самоуправления] и попытаться взыскать расходы за снос с владельцев", – говорит А.Виталс. Этот процесс, к сожалению, весьма хлопотливый и долгий. Мало надежд, что владельцы сумеют покрыть расходы, "с них нечего будет взыскать".