Чтобы обеспечить удобное пользование порталом и улучшить функциональность, мы используем файлы cookie. Продолжив смотреть эту страницу, Вы соглашаетесь на сохранение файлов cookies в памяти вашего электронного устройства. Продолжить Больше информации

Вторник, 11. июля

+18°C
Ветер: D 8.7 м/с
Laika ziņas Liepājā

Именины: Leonora, Svens

Рональд Фрицбергс займет место Эдгара Ратса

Ключевые слова дума

Исполнительный директор Лиепайского самоуправления Эдгар Ратс решил покинуть свою должность, в свою очередь на его место Лиепайская дума в четверг собирается утвердить нынешнего заместителя по финансовым делам исполнительного директора Рональда Фрицбергса.

Заявление об уходе Э.Ратс подал примерно месяц назад, но решение об этом принял раньше. Он поведал корреспонденту "Курземес вардс", что обоснование этому – проблемы со здоровьем.

Сам Э.Ратс, который был исполнительным директором в самоуправлении с 2005 года, теперь выдвигает на свою должность одного из трех заместителей исполнительного директора – Р.Фрицбергса. "Рональд меня замещал больше всего, у него обширный опыт, поскольку финансы ведь касаются всех областей. И из заместителей он дольше всего на своем посту", – сказал Э.Ратс, который, в свою очередь, останется советником исполнительного директора. "Его знания неоценимы", – сказал Р.Фрицбергс, которому 46 лет и который в самоуправлении работает с 1998 года, когда его пригласили создать расчетную кассу. В течение последних 12 лет он был заместителем исполнительного директора по финансовым вопросам, в обязанности которого входят контроль деятельности финансового управления, планирование бюджета, а также решение хозяйственных вопросов самоуправления. Он участвовал в рабочих группах, также при разработке госбюджета и оценке полезности применения.

Вместе с тем в дальнейшем у исполнительного директора будут лишь два заместителя – Дидзис Ериньш, который ведает вопросами строительства и Мартиньш Тиденс, который занимается недвижимостью. Большая нагрузка будет также у начальника финансового управления Эвии Калвениеце, которой Р.Фрицбергс в дальнейшем обязуется помогать, насколько сможет. 

  • Комментарии (0)
  • 0
  • 0
  • 0
+ просмотреть все Осталось символов: 500

Добавить комментарий

Портал liepajniekiem.lv не несет ответственности за добавленные к статьям комментарии. Призываем соблюдать толерантность, рамки приличия и обходиться без грубости.

На портале запрещено размещать:
- Неэтичные, грубые комментарии, комментарии, которые предоставляют лживую информацию,
- Комментарии, которые противоречат законодательству ЛР,
- Комментарии, расистского характера и разжигающие этническую нетерпимость,
-Информацию коммерческого характера или любого рода рекламу и агитацию.

В случае несоблюдения правил, liepajniekiem.lv имеет право удалять комментарии, закрывать доступ к комментариям и сообщать правоохранительным органам.

Внимание!!!
Чтобы снизить возможности на портале манипулировать мнением и настроением комментаторов, комментарии, авторы которых участвуют в дискуссиях под разными никами, будут выделены серым цветом. Так как этот процесс технический, то возможны ситуации, при которых окрашенные комментарии могут быть не от одного автора, или же неокрашенные комментарии могло писать одно и то же лицо.

+ просмотреть все

Общество

Saistītās ziņas

Pamanīji neatbilstošu saturu? Būsim pateicīgi, ka par to informēsi mūs!