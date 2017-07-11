Рональд Фрицбергс займет место Эдгара Ратса

Ключевые слова дума

Исполнительный директор Лиепайского самоуправления Эдгар Ратс решил покинуть свою должность, в свою очередь на его место Лиепайская дума в четверг собирается утвердить нынешнего заместителя по финансовым делам исполнительного директора Рональда Фрицбергса.

Заявление об уходе Э.Ратс подал примерно месяц назад, но решение об этом принял раньше. Он поведал корреспонденту "Курземес вардс", что обоснование этому – проблемы со здоровьем.

Сам Э.Ратс, который был исполнительным директором в самоуправлении с 2005 года, теперь выдвигает на свою должность одного из трех заместителей исполнительного директора – Р.Фрицбергса. "Рональд меня замещал больше всего, у него обширный опыт, поскольку финансы ведь касаются всех областей. И из заместителей он дольше всего на своем посту", – сказал Э.Ратс, который, в свою очередь, останется советником исполнительного директора. "Его знания неоценимы", – сказал Р.Фрицбергс, которому 46 лет и который в самоуправлении работает с 1998 года, когда его пригласили создать расчетную кассу. В течение последних 12 лет он был заместителем исполнительного директора по финансовым вопросам, в обязанности которого входят контроль деятельности финансового управления, планирование бюджета, а также решение хозяйственных вопросов самоуправления. Он участвовал в рабочих группах, также при разработке госбюджета и оценке полезности применения.

Вместе с тем в дальнейшем у исполнительного директора будут лишь два заместителя – Дидзис Ериньш, который ведает вопросами строительства и Мартиньш Тиденс, который занимается недвижимостью. Большая нагрузка будет также у начальника финансового управления Эвии Калвениеце, которой Р.Фрицбергс в дальнейшем обязуется помогать, насколько сможет.