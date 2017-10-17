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С окрестностями знакомились на ралли

Ключевые слова ралли | приекуле

Есть и такое ралли, где преодоление дистанции как можно быстрее – не главное. Это туристическое ралли, требующее внимательности, выдумки и любознательности. В субботу впервые туристическое ралли "Езжай и радуйся!" состоялось в Приекульском крае. 13 экипажей, невзирая на сильный дождь, четыре часа с увлечением искали интересные места и объекты, выполняя также задачи организаторов.

Каждый экипаж должен был придумать для себя название. Таким образом, на трассе ралли оказались "Пираты", "Радость в осенних листьях" и другие команды. Некоторые позаботились также об оформлении автомашин. На старте команды получили карту с описанием контрольных пунктов, координатами и правилами. Дополнительно к семи контрольным пунктам участники туристического ралли могли поискать также восемь "твердых орешков". Обнаружив во время поездки изображенные на снимках объекты, их нужно было сфотографировать и показать на финише в Приекульском доме культуры. Контрольные пункты по карте находили и печати собирали все экипажи. Но "твердые орешки" не всем оказались по зубам. Медаль "Чемпион ралли" получили все команды, но не каждый получил медаль "Самый внимательный экипаж".

"У кого в Приекульском крае будут самые чистые автомашины, о них будут знать, что они участвовали в ралли", – в шутку говорили его организаторы. Все команды активных путешественников края в подарок получили средства для чистки автомашин. Но был один приз, который смог получить не каждый, – особая награда ретро-автомобиля "Самый яркий экипаж". Ярко-синюю автомашину "Запорожец" действительно нельзя было не заметить среди привычных моделей автомашин. На этом ретро-автомобиле на ралли из Лиепаи прибыли друзья Арманд Ауза и Ивар Клейнбергс. "Машина – мой подарок отцу в день его 60-летия, – поведал Арманд. – В этом году подарил. Автомашина прибыла из Екабпилса. 1991 года выпуска, довольно новая на самом деле. К езде на такой нужно привыкнуть, поскольку есть свои нюансы, к тому же двигатель у машины сзади. Покрышки к такой трудно подобрать, но пока нет проблем с запчастями, поскольку в Риге есть магазин, специализирующийся на российских автомашинах". На гравийных дорогах ралли "Запорожец" был самым быстрым – российская техника предусмотрена для таких дорог. 

Полную версию статьи можете прочитать в номере газеты за 13 октября

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