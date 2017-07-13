Сейм утвердил мандат Романа Милославского

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Сейм сегодня утвердил мандаты Лиги Козловски (Союз "зеленых" и крестьян), Андриса Морозова ("Согласие"), Елены Лазаревой ("Согласие") и Романа Милославского ("Лиепая в квадрате").

Руководитель Латвийской ассоциации сельских семейных врачей Лига Козловска заменит в Сейме Рихарда Эйгимса (Латвийская Зеленая партия/"Наша партия"), который избран в Даугавпилсскую думу. Нынешний председатель правления Центрального рынка Риги Андрис Морозов будет работать в Сейме вместо Никиты Никифорова ("Согласие"), избранного в Юрмальское самоуправление.

Елена Лазарева станет депутатом вместо Андрея Элксниньша ("Согласие"), который избран мэром Даугавпилса. Исключенный из "Согласия" и в настоящее время представляющий партию "Лиепая в квадрате" Роман Милославский займет место Валерия Агешина ("Согласие"), который избран в Лиепайскую думу.