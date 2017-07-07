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Семейные врачи не согласны с предложениями премьера и забастовку пока не прекратят  (3)

Ключевые слова семейный врач | врачи

Фото: Эгон Зивертс

Латвийская ассоциация семейных врачей (ЛАСВ) не собирается отступать от своего требования увеличить сумму капитации для практик и забастовку прекращать пока не планирует, сообщила руководитель ЛАСВ Сармите Вейде.

Предложений о повышении суммы капитации после состоявшейся вчера встречи с премьер-министром Марисом Кучинскисом ассоциация так и не получила. Достигнут компромисс о подключении к системе электронного здравоохранения и реализации реформы, но соглашения об увеличении суммы капитации все еще не достигнуто.

Вейде подчеркнула, что семейные врачи не намерены отступать от этого требования, однако в предложениях премьера есть только пункт о повышении зарплат в соответствии с планом реформы. Между тем для медиков очень важно добиться увеличения капитации, чтобы обеспечить содержание практик, расходы на которые с каждым годом растут.

Забастовочный комитет ЛАСВ готовит ответные предложения, которые продаст премьеру уже сегодня. Также ассоциация просит Кучинскиса запланировать встречу с комитетом в начале следующей недели, чтобы рассмотреть его предложения.

Забастовка семейных врачей началась 3 июля, в ней участвуют свыше 600 медиков по всей стране. Бастовать врачи намерены до полного выполнения их требований.

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