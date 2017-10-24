Семинар о реновации зданий

Ключевые слова семинар | реновация

На семинар приглашаются представители предприятий по управлению домами, обществ владельцев квартир и строительных предприятий, а также старосты многоквартирных жилых домов. Для участия в семинаре необходима предварительная запись на домашней странице Министерства экономики www.em.gov.lv в разделе "О министерстве", подраздел "Календарь событий".

В четверг в 17.30 в Лиепае состоится организованный Министерством экономики и финансовой институцией развития "Алтум" бесплатный семинар "Повышение энергоэффективности многоквартирных домов. Условия, процесс реновации и качество".

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