Штаб переберутся в Кулдигу

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Чтобы штаб 4-й бригады ополчения находился вблизи 45-го батальона обеспечения и был ближе ко всем четырем находящимся в Курземе пехотным батальонам, его намечено переместить в Кулдигу. Из Лиепаи в Кулдигу, возможно, придется перебраться немногим более 30 работникам штаба вместе с семьями.

"Понятно, что мы должны идти навстречу людям, у всех семьи, дети, с этим надо считаться. Поэтому я и не настаиваю на том, что переселение необходимо выполнить сразу же по горячим следам. Пусть дети военных закончат начатый учебный год, а летом следующего года во время каникул и отпусков сможем начать переселение, чтобы завершить его до сентября", – так в беседе с газетой о лиепайчанах, которым придется перебраться в Кулдигу, сказал полковник-лейтенант Андрис Риекстс, командир 4-й бригады ополчения.

Командир признает, что могут быть люди, которые настолько укоренились в Лиепае, что не захотят переезжать. "Поэтому не хочу, чтобы из-за переселения такие люди вообще покинули армию, мы не вправе терять воинов. Возможно, часть сможет продолжить службу в 44-м пехотном батальоне ополчения или в Морских силах, которые дислоцируются в Лиепае", – допускает А.Риекстс.

По словам А.Риекстса, перевод штаба бригады из Лиепаи в Кулдигу логичен и необходим: "Кулдига является территориальным центром Курземе, поэтому решено, что штаб бригады должен находиться в этом городе. К тому же из Кулдиги будет легче руководить работой батальонов во всей Курземе".

В настоящее время завершаются работы по реконструкции базы 45-го батальона обеспечения ополчения в Кулдиге, еще нужно привести в порядок инфраструктуру и оборудовать рабочие места.

"Переселение – не только мое решение, его принял командир Национальных вооруженных сил, – подчеркнул А.Риекстс. – Такова жизнь военных".