Ключевые слова ветер | буря | море

По шкале Бофорта такой ветер считается сильным штормом, который вызывает значительные разрушения строений, вырывает деревья с корнем.

С 17.00 до 22.00 на морском побережье скорость северо-западного, северного ветра в порывах будет достигать 25-27 м/сек.

Сегодня вечером скорость ветра на морском побережье увеличится до сильного шторма, предупреждает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

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