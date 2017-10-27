Сказку изобразили тенями

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Это еще одна возможность помочь детям и молодым людям с особыми нуждами улучшить речь, развить образное мышление, освоить новые навыки и приобрести способности, – поясняет руководитель проекта Кристина Лиегениеце, почему решила создать для них театр теней.

В конце прошлой недели группа воспитанников Лиепайского филиала Государственного центра социального ухода "Курземе" в своем доме на ул.Апшу другим обитателям и работникам показывала поставленную ими версию латышской народной сказки "Дедушкина рукавица". Жанр постановки – малый театр теней. Но перед этим пришлось пройти все стадии создания постановки: чтение сказки, распределение ролей, их подготовка, оформление фона.

Малый театр теней подвид театра теней, который можно смотреть на размещенном на столе небольшом экране. Тени изготовленных из различных материалов образов "играют". "Суть в том, чтобы театр теней использовать для развития речи, мышления, восприятия и творческих навыков потенциальных детей, – поясняет К.Лиегениеце. – Занятия в творческих мастерских побуждают детей изображать, ощущать целебную силу сказок и видеть народное наследие, а не просто смотреть мультфильмы по телевизору и на компьютере".

Проект "Творческие сказочные мастерские малого театра теней для развития детей с особыми нуждами" осуществляет представляемое ею общество "Барингтонс К2", у участников которого уже имеется опыт работы в подобных мастерских, проведения мероприятий и постановок.