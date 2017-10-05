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Снова состоится чемпионат тыквы

Ключевые слова тыква

Уже двенадцатый год подряд в конце октября будет проводиться чемпионат Латвии по определению самой большой тыквы. Об этом информируют организаторы – сеть магазинов "Максима Латвия".

Любой житель до 20 октября может заявить для участия в чемпонате самую большую выращенную на  своем огороде тыкву. Руководитель по коммуникации ООО "Максима Латвия" Янис Бесерис пояснил, что желающие принять участие в конкурсе обязательно должны измерить объем большой ягоды по горизонтали и вертикали. Эти данные, место нахождения тыквы и свой номер телефона нужно указать в анкете-заявке.

Самая огромная в Латвии тыква нынешнего урожая будет определена в Рижском зоопарке 26 октября.

В прошлом году подобного титула удостоилась тыква весом 404 килограмма, которую вырастила Элиза Неймане из Курмальской волости Кулдигского края. Выращенная ею тыква побила все установленные в предыдущие годы рекорды.

На конкурс можно записаться по бесплатному телефону 80002020 или по э-почте: info@maxima.lv. Необходимо указать, что это – заявка на участие в конкурсе "Чемпионат Латвии на самую большую тыкву". О квалификации к финалу каждый участник будет проинформирован лично.

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