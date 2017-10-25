Состоится блиц-акция по сортировке отходов

Ключевые слова отходы

Завтра в 15.30 на площади Рожу состоится блиц-акция кампании "Меньше значит больше". В ходе нее каждый прохожий сможет принять участие в игре по сортировке отходов и получить призы, а затем в 18 часов заглянуть в кафе "Идею боде" и отведать блюда из меню "Zero Waste".

Кампания "Меньше значит больше" – это серия творческих и интерактивных мероприятий, которая в октябре и ноябре проходит в пяти городах Латвии – в Лиепае, Елгаве, Валмиере, Резекне и Риге – и популяризирует "Zero Waste", или стиль жизни без отходов и признание, что приобретенная еда и бытовые товары – не отходы.

Позднее в "Идею боде", на ул.Теодора Брейкша, 41/41а, будут проходить мастер-классы по приготовлению блюд с лекциями активистки "Zero Waste" Байбы Петренко, а также практическими советами владелицы и шеф-повара кафе "Аустра" Руты Риетумы и дегустациями. Эти мастер-классы откроют Эконеделю ресторанов.