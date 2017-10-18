Ключевые слова флаг

Примерно через полтора месяца на площади Яниса Чаксте будет возвышаться 35-метровый флагшток, предусмотренный для флага Латвии площадью 50 квадратных метров в честь 100-летия государства.

Фирма УПТК уже приступила к созданию основания для флагштока, – рассказал руководитель предприятия Зигурд Кирхнерс. Чтобы стальной флагшток надежно стоял, на 10-метрорвую глубину будет забито восемь свай. На них будет создано основание для флагштока. Из-за обустройства места для флагштока на площади ликвидирована часть насаждений всего лишь пятилетней давности. Так, на стройплощадке уже лежал спиленный один из молодых кленов. З.Кирхнерс сказал, что будут восстановлены все насаждения, в том числе пересажены розы, а вместо принесенного в жертву клена будет посажено равноценное дерево в другом месте. Все потерянные во время строительства растения вернутся, – сказал предприниматель. Клен был уже таким большим, что пересадку не перенес бы, – так решили специалисты по городским насаждениям.

Уже сообщалось, что Лиепайская дума выделила 30 000 евро на высокий флагшток из нынешнего бюджета, в том числе на работы по проектированию и строительству. Разработанный архитектором Андрисом Кокинсом проект стоил 7381 евро. В свою очередь, в конкурсе на закупку строительных работ в конкуренции пяти претендентов победило предприятие УПТК с ценой 73 425,30 евро (без НДС). Остальные конкуренты – предприятия "RECK", "СК транспортс", "Nejss" и "Лиепаяс целтниецибас сабиедриба Бувниекс" предлагали существенно большую сумму – до 99 229,13 евро.

Строительные работы разделены на три очереди, в этом году за 45 дней предусмотрено выполнить первую очередь, и на это хватает денег из нынешнего городского бюджета, – сказал заместитель исполнительного директора Лиепайской думы по вопросам строительства Дидзис Ериньш. Две остальные очереди строительных работ должны быть выполнены за 150 дней после окончания работ первой очереди и сдачи стройплощадки в распоряжение строителей. Это значит, что дума предусмотрела реализацию проекта А.Кокинса в полном объеме.

"Курземес вардс" еще в мае писала, что замысел архитектора называется "Лайка веротайс" ("Наблюдатель погоды"). А.Кокинс хочет, чтобы новый объект на площади представлял собой что-то более значимое, чем простой шест, на который поднимают флаг. Так как понятие "лайкс" связано и с метеорологическими условиями, и с хронологическим течением времени, и с политикой, к тому же рядом находятся три школы, то архитектор хотел создать такой объект, который привлекал бы внимание молодых людей. Флагшток одновременно будет выполнять задачу солнечных часов, а на установленную у подножия флагштока скамейку можно будет присесть, чтобы посмотреть на небо и флаг. Флагшток высотой 35 метров спланирован так, чтобы он возвышался над окрестной застройкой, но не превышал высоту башни ближайшего собора Святого Иосифа.