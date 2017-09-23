Ключевые слова ладости | алкоголь

Сладости, в составе которых имеется алкоголь, к тому же нередко он составляет большую часть продукта, не считаются алкоголем. Поэтому законодательство не регулирует их продажу детям. В этом нет необходимости, ведь вряд ли дети станут покупать такие конфеты из-за их дороговизны, считают в Министерстве здравоохранения.

Отец своему малолетнему ребенку насыпал горсть конфет, купленных в супермаркете в отделе сладостей. Ребенок надкусил конфету и сморщился: "Это же какая-то вода!" Отец схватил одну – оказывается, внутри алкогольная начинка. Только внимательно рассмотрев упаковку, выяснилось, что это действительно было указано очень мелким шрифтом.

На организованном самоуправлением праздничном мероприятии, в котором участвуют как взрослые, так и дети подросткового возраста, накрыт свободно доступный стол с угощениями. Ранний -надцатилетний ребенок взял только шоколадные конфеты со стола и понял, что внутри сильно проспиртованная начинка. На упаковке мороженого "Экселенце упеню – Ригас балзама" в составе упомянуто: "Рижский черный бальзам 1 процент". Правда, написано очень мелким и плохо видном шрифтом. Вероятнее всего, именно поэтому одна шестилетняя девочка жарким летним днем гордо шагала рядом с папой и ела мороженое, не снятая полностью с вафельного стаканчика упаковка визуально перекликалась с этикеткой алкогольного напитка. Папа не обратил на это особого внимания, и очень был удивлен, узнав от жены, что именно он купил маленькому ребенку. Газета "Курземес вардс" просит обращать внимание на то, что такие продукты свободно доступны детям тоже. По сути доступен алкоголь в такой внешне весьма вводящей в заблуждение форме. Поэтому мы попытались выяснить, сколько чистого алкоголя содержится в конфетах одной коробки. Неужели ребенок в магазине может беспрепятственно покупать такие коварные сладости?

В супермаркете на полках с конфетами коробки со сладостями. Рядом с "Белочкой", "Серенадой" и цукатами, не стоящими отдельно находятся коробки "Прозита", конфеты разной формы с ликерами и бальзамом внутри. Если конфеты "Прозит" десятилетиями имеет неизменную упаковку и вместе с этим довольно хорошо знакомы, то о многих других конфетах в коробках об этом не скажешь. Некоторые нужно довольно внимательно изучать, чтобы узнать об их содержимом.

Что же по сути находится в таких конфетах? Соблазнительная коричневая коробка с четкими надписями "Лайма" и "Рига", и только на обратной стороне коробки можно прочитать, что в конфетах содержится алкоголя 18,5 процентов емкости. Совсем неброско указано, что содержимое коробки "не предусмотрено для детей". Если из конфет одной коробки вылить содержащуюся в них жидкость получится приблизительно 50 миллилитров разбавленного подслащенного спирта с ароматизаторами бальзама, виски, текилы и др. Если добавить алкоголь, если добавить алкоголь, которым пропитана шоколадная или сахарная оболочка, то получится еще больше.

В конфетах с рижским черным бальзамом внутри находится разбавленный крепкий бальзам. Правда, он разбавлен больше, чем в упомянутом примере, и алкоголь в итоге составляет 4,4 процента емкости.

В свою очередь, шоколадные "корочки" с алкогольной начинкой в цветной упаковке с крупной надписью "Водка", согласно напечатанной мелким шрифтом информации на коробочке содержат алкоголя 4,8 процента емкости – разбавленного этилового спирта. Эта жидкость занимает 74 процента каждой конфеты. Указание о том, что детям этот продукт нежелателен, найти на упаковке не удается.

Во втором и третьем примере тоже оказывается, что из конфет одной упаковки можно получить приблизительно 50 миллилитров алкоголя.

Как это может повлиять на ребенка? Доступные в Интернете калькуляторы для определения промилле, конечно, не предлагают моделирование степени опьянения невзрослых людей. Поэтому мы выбрали возможность, как такое количество влияет на женщину, которая весит 30 килограммов. На портале macibu.lv доступен текст: такое количество крепкого алкоголя 4,8 процента емкости создает концентрацию алкоголя в крови 0,1 промилле. Самый крепкий из упомянутых примеров напитков в таком количестве создает опьянение 0,4 промилле. Если женщина выпьет все три рюмки, то концентрация алкоголя у нее в крови достигнет 0,7 промилле.

Полную версию статьи можете прочитать в номере газеты за 22 сентября.