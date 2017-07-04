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Срочное сообщение Bezvests.lv: «Поиски Ивана становятся неконтролируемыми»; Поиски сместились в сторону Шкеде  (54)

Ключевые слова пропал | полиция просит помочь

Организация Bezvests.lv сообщает, что поиски пропавшего 5-летнего Ивана начинают превращаться в стихийное, неконтролируемое событие. В связи с этим организация просит всех добровольцев, которые принимают участие в поисках, не поддаваться на провокации, не совершать необдуманных поступков и все свои действия согласовывать с полицией.

По наблюдениям Русского TVNET, к рации Zello, по которой ведут переговоры добровольцы, принимающие участие в поисках, подключается слишком много людей - обсуждающие начинают ругаться между собой, высказывать ничем не подтвержденные предположения, предлагать помощь экстрасенсов.

"Организация bezvests.lv получает разные сообщения от людей на различных ресурсах и видит, как поиски пропавшего Ивана начинают превращаться в стихийное, неконтролируемое событие. Мы слышим призывы взламывать двери квартир, чердаков, подвалов…

Мы призываем всех желающих помочь, не поддаваться на провокации и не совершать необдуманных поступков. Помощь необходима. Все, у кого есть желание и возможность принимать участие – просим согласовывать и координировать свои действия только с Государственной полицией по телефону 110. Именно Государственная полиция, в данный момент, занимается организацией и координацией всех действий на месте, в Лиепае", - написала организация на своей странице Facebook.

Полиция призывает участвующих в поисках пропавшего в субботу пятилетнего Вани Берладина двигаться на транспортных средствах в сторону Шкеде.

Всех, кто может участвовать в поисках на своих автомобилях, полиция призывает собраться на ул. Виршу, 9/11 в Лиепае, откуда будет организовано движение в сторону Шкеде.

С момента, когда стало известно о пропаже мальчика, в его поисках приняли участие несколько тысяч добровольцев, а также полицейские и военнослужащие. В понедельник пункт поиска на ул. Павилостас, 1 открыла организация «bezvests.lv».

Сегодня поисковые работы были сосредоточены в районе садовых домиков на ул. Павилостас. На вертолете были обследованы окрестности озера Тосмарес и вся Лиепая.

В Тосмаре полиция сегодня в сотрудничестве с управляющими домами обследует здания, в том числе подвалы и чердаки.

Мальчика ищут также в соседних странах - Литве и Эстонии.

Как сообщалось, заявление о пропаже пятилетнего Ивана Берладина полиция получила в воскресенье около трех часов дня. Мальчик в субботу около 8.30 вышел из своего дома на ул. Павилостас и пропал.

У Ивана среднее телосложение, волосы короткие, светлые, глаза голубые. На мальчике была красная майка с изображением героя мультфильма «Молния Маквин», синяя трикотажная куртка на молнии и синие спортивные штаны. На ногах сандалии бежевого цвета. Мальчик разговаривает по-русски.

Всех, у кого есть какая-либо информация об Иване, просят звонить по телефону 110.

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