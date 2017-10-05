Стипендии для будущих специалистов

Ключевые слова университет | образование | стипендии

Объявлен прием заявок на стипендии Лиепайского самоуправления в 2017/2018 учебном году. На них могут претендовать будущие учителя физики и химии, музыканты и врачи.

Депутаты Лиепайской думы в июле решили в этом году поддержать пять профессиональных специальностей. В Лиепае, так же как во всей Латвии, ощущается нехватка учителей физики и химии. В свою очередь, в области культуры ждут музыкантов – пианистов и гитаристов, которые могли бы и руководить учебным процессом, и выполнять функции концертмейстеров, в разных видах коллективного музицирования.

Стипендии предоставляются студентам, которые учатся в аккредитованных Латвийским государством учебных заведениях, независимо от задекларированного местожительства. Претендент должен быть студентом полного времени обучения высшего академического образования или полного времени обучения учебных программ второго уровня профессионального высшего образования, начиная со второго курса, по специальности врач – с шестого курса. Стипендия в месяц для студентов полного курса обучения в программах высшего образования установлена в размере 50 процентов, в магистратуре – в размере 75 процентов от установленной в государстве минимальной месячной заработной платы. В свою очередь, студенты в докторантуре и резидентуре могут получить стипендию в размере минимальной месячной заработной платы. После окончания учебы стипендиат должен проработать в самоуправлении по меньшей мере три года.