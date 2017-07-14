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Именины: Anvars, Oskars, Ritvars

Свадьбы – три дня в неделю

Ключевые слова свадьба | загс

"Осталось лишь несколько свободных мест на бракосочетание во второй половине августа, а сейчас, в июле, церемонии проводятся даже по три дня в неделю", – рассказала заведующая Лиепайским отделом загс Индра Штале. В июне зарегистрировано 45 бракосочетаний, и это на три больше, чем год назад.

Индра Штале: "К сожалению, пришлось отказать нескольким семьям, которые хотели у нас отметить свою золотую свадьбу. Так как лето обычно активная пора свадеб, молодые пары уже заранее резервируют конкретную дату. Если нам звонят только за две недели до свадебного юбилея, то, к сожалению, мы уже не можем предложить свободное время в конкретный день для церемонии золотой свадьбы. Очень хорошо, если семья заблаговременно планирует торжества своей золотой, серебряной, жемчужной или другой свадьбы и заранее приходит к нам записаться". В июне в Лиепайском отделе загс с бриллиантовой свадьбой поздравляли Нину и Ивана Статкевичей. В свою очередь, в июле уже отпразднованы золотая и жемчужная свадьбы. Из 45 бракосочетаний в июне четыре состоялись в церквах. Семьи создали 24 латышские пары. В 11 парах одним из супругов был латыш. В Лиепае "да" сказали по одному гражданину Польши, России и Белоруссии.

В мае в Лиепае в Регистр о рождении занесены дети с двойными именами: Рихард Хуго, Катрина Элизабете, Анна Мария, Белла Мариа. В июне: Курт Алексис, Байба София, Рейна Мария, Резия Беатрисе. В мае для мальчиков два раза выбраны имена: Екаб, Карлис, Том. Для девочек: Алисе и Эва. В июне трех мальчиков нарекли именем Кристиан, два раза зарегистрированы имена Катрина и Марта. 

К сведению

Июнь 2016 года и 2017 года

Новорожденные       80     66

мальчики   44     36

в том числе латыши    33     28

девочки     36     30

в том числе латышки  31     26

Умерли     99     72

мужчины   51     30

в том числе латыши    29     13

женщины   48     42

в том числе латышки  20     22

Бракосочетания       42     45

в том числе в церкви  10     4

латышские пары          21     24

смешанные пары        9       11

с иностранцами 6       3

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