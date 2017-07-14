Свадьбы – три дня в неделю

Ключевые слова свадьба | загс

"Осталось лишь несколько свободных мест на бракосочетание во второй половине августа, а сейчас, в июле, церемонии проводятся даже по три дня в неделю", – рассказала заведующая Лиепайским отделом загс Индра Штале. В июне зарегистрировано 45 бракосочетаний, и это на три больше, чем год назад.

Индра Штале: "К сожалению, пришлось отказать нескольким семьям, которые хотели у нас отметить свою золотую свадьбу. Так как лето обычно активная пора свадеб, молодые пары уже заранее резервируют конкретную дату. Если нам звонят только за две недели до свадебного юбилея, то, к сожалению, мы уже не можем предложить свободное время в конкретный день для церемонии золотой свадьбы. Очень хорошо, если семья заблаговременно планирует торжества своей золотой, серебряной, жемчужной или другой свадьбы и заранее приходит к нам записаться". В июне в Лиепайском отделе загс с бриллиантовой свадьбой поздравляли Нину и Ивана Статкевичей. В свою очередь, в июле уже отпразднованы золотая и жемчужная свадьбы. Из 45 бракосочетаний в июне четыре состоялись в церквах. Семьи создали 24 латышские пары. В 11 парах одним из супругов был латыш. В Лиепае "да" сказали по одному гражданину Польши, России и Белоруссии.

В мае в Лиепае в Регистр о рождении занесены дети с двойными именами: Рихард Хуго, Катрина Элизабете, Анна Мария, Белла Мариа. В июне: Курт Алексис, Байба София, Рейна Мария, Резия Беатрисе. В мае для мальчиков два раза выбраны имена: Екаб, Карлис, Том. Для девочек: Алисе и Эва. В июне трех мальчиков нарекли именем Кристиан, два раза зарегистрированы имена Катрина и Марта.

К сведению

Июнь 2016 года и 2017 года

Новорожденные 80 66

мальчики 44 36

в том числе латыши 33 28

девочки 36 30

в том числе латышки 31 26

Умерли 99 72

мужчины 51 30

в том числе латыши 29 13

женщины 48 42

в том числе латышки 20 22

Бракосочетания 42 45

в том числе в церкви 10 4

латышские пары 21 24

смешанные пары 9 11

с иностранцами 6 3