Светиться в темноте. Безопасно!

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Ежегодно с наступлением темного времени года работники государственной полиции и Дирекции безопасности дорожного движения (ДБДД) проводят кампании и рейды, чтобы напомнить наименее защищенным участникам движения – пешеходам и велосипедистам, что в темное время нужно использовать одежду с отражающими элементами, чтобы стать лучше видимыми и защитить себя от несчастья. Хотя такие рейды проводятся регулярно на протяжении нескольких лет, по-прежнему задерживают как пешеходов, так и велосипедисты, которые забывают о своей безопасности.

И на сей раз, когда работники госполиции в конце прошлой недели отправились в очередной профилактический рейд по Лиепае и территории ближайших краев, можно было встретить несознательных "темных" участников движения. И все же порадовало то, что большинство подумало об отражателях.

Угис Петкус, командир роты контроля транспортного движения отделения патрульной полиции бюро полиции порядка Курземского регионального управления государственной полиции, начиная рейд, выразил уверенность в его необходимости, чтобы напомнить по возможности большему числу пешеходов и велосипедистов о безопасности. Он добавил, что полиция и в повседневной жизни уделяет этому внимание. "В течение этих лет много контролировали, рассказывали, и роздано большое количество отражающих жилетов", - сказал У.Петкус. По его мнению, рейды и кампании дали положительные результаты, так как все больше людей пользуется светоотражающими жилетами или другими отражающими элементами. Но все же есть люди, забывающие о своей безопасности, а также те, кто подаренные в свое время полицией жилеты безопасности оставляет дома.

Как всегда, встреченным во время рейда "темным" пешеходам или велосипедистам работники полиции делали предупреждение и выдавали жилет, чтобы люди дальнейший путь в темноте проделывали в безопасности. Но в следующий раз, если их снова задержат без отражателей, придется платить денежный штраф.

Ежегодное участие в организованных полицией и ДБДД рейдах и оценка ситуации в Лиепае и окрестностях позволяет сделать вывод, что наиболее сознательными носителями отражателей являются люди в годах, а также дети. Неохотно отражателями пользуется молодежь, вероятно считая, что это не стильно. Но необязательно носить именно отражающие жилеты, если на одежде у человека есть светоотражающие элементы. При творческом подходе и наличии выдумки возможны разные варианты для размещения на одежде светоотражающих элементов, благодаря которым можно стать видимым", – советует ДБДД.

Полную версию статьи можете прочитать в номере газеты за 7 ноября.