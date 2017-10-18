Ключевые слова гпсс | спасатели | учения

У лиепайчан, которые завтра, 19 октября, в первой половине дня увидят присутствие оперативных служб на улице Флотес, нет причин для беспокойствия.

В 11 часов начнутся учения ГПСС на ул. Флотес, 7, и в окрестностях, где будет разыграна ситуация, во время которой будет сымитирован пожар в ночном приюте, портал проинформировали представители ГПСС.