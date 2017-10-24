Температура на рынке квартир держится

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Решив приобрести в Лиепае квартиру, человек сразу сталкивается с двумя проблемами – небольшим предложением и высокими ценами. В то же время продавец иногда не может избавиться от собственности, если не хочет отдавать ее за бутерброд. Маклеры оказывают давление на потенциальных покупателей квартиры: долго не думайте, ею активно интересуются литовцы! Рынок "подогревает" и государственная программа поддержки, облегчающая семьям с детьми приобретение своего "уголка". Однако тенденции на рынке квартир следует рассматривать по отдельным позициям, поскольку на них влияют разные факторы.

Владелец фирмы недвижимости "Amberland Real Estate" Каспар Пурис поведал, что в связи с государственной жилищной программой поддержки в Лиепае самыми востребованными стали большие – трех- и четырехкомнатные квартиры. "Правительство искусственно стимулирует все это дело. Стандарт – софинансирование в размере 80 процентов, на что банк дает кредит, и 20 процентов нужно в качестве первого взноса. Если сейчас с двумя детьми можно добиться, что твой первый взнос – пять процентов, а пошлина на Земельную книгу вместо двух процентов – полпроцента, это в значительной мере снижает расходы. Если человек покупает имущество за 50 000, при стандартной процедуре ему нужно было 10 000 на взнос, на удостоверение Земельной книги еще тысячу, плюс нотариус. Теперь то же самое можно получить при первом взносе в размере 2,5 тысячи, за Земельную книгу надо заплатить лишь примерно 250 евро. Что это за деньги?! Можно взять потребительский кредит или у мамы наскрести", – считает специалист по недвижимости.

Маклер говорит, что люди пользуются этими возможностями, берут кредиты. Поэтому на рынке квартир возник дефицит трех- и четырехкомнатных квартир и цены на них возросли. В этом году в районе Лаума они стоят столько же, сколько в прошлом году в Эзеркрасте. Рост цен – 20 и более процентов. Большие квартиры хорошо покупают во всей Лиепае. Центральный и Юго-Западный районы более востребованы, чем район Лаума, поэтому квартиры там всегда будут дороже. Цены на одно- и двухкомнатные квартиры особенно не возросли, если не считать отдельных позиций, например, квартир в центре или в старых домах.

Полную версию статьи можете прочитать в номере газеты за 24 октября