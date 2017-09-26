Тюлени, бревна и рыболовы

Рыболовы уже раскусили то, что патрульная служба акватории порта контролирует два раза в день. Поэтому нарушителей удается уличить лишь во внеочередных поездках. На снимке одна из трех смен патрульной службы – Дайнис Кемерис (на переднем плане) и Андрис Залитис.

Ключевые слова порт

Патрульная служба Лиепайского порта себя оправдала, – говорят руководитель объектов охранной компании "G4S" Лиепайской специальной экономической зоны Вилнис Экис и начальник отдела безопасности, охраны и среды СЭЗ Каспар Понемецкий. В течение года, с тех пор как стала действовать служба, приходилось "воспитывать" не только рыболовов, но и принимать участие в предотвращении загрязнения среды и в поиске людей.

К.Понемецкий указал, что теперь порядок в порту больше, причем не только в сфере безопасности судоходства, но и охраны. "Теперь в любой момент мы можем проконтролировать, не проникают ли посторонние лица на причалы порта также со стороны воды", – отмечает он.

"Дел достаточно много, самые большие проблемы с рыболовами. Служба капитана Лиепайского порта неоднократно обращалась к нам за помощью, чтобы освободить фарватеры судов от рыболовов, которые не соблюдают правила и ловят рыбу в неразрешенных местах. Превентивную работу мы проводим также с теми рыболовами, которые не пользуются спасательными жилетами", – поведал В.Экис.

"Теперь ситуация улучшилась. В первый год нам приходилось трудно, патрульный экипаж был чем-то новым, но теперь люди внимают нашим замечаниям. Нельзя сказать, что акватория порта для рыболовов закрыта – есть специально обозначенные три места, где на лодках можно находиться", – отметил В.Экис.

Наплыв рыболовов в порту носит сезонный характер. Один из наиболее активных периодов рыбалки в акватории порта именно сейчас – рыболовов из Литвы в Лиепаю манят судаки. Именно поэтому литовцы чаще всего нарушают правила и нередко заплывают в порт также на плавсредствах, которые лишь условно можно называть лодками.

Патрулирование в порту проводится дважды в день, но иногда работники "G4S" отправляются и во внеочередные поездки. "Все уже знают, что мы патрулируем два раза в день. И нередко бывает так, что когда мы выезжаем в определенное время, то оба раза видим, что все с лодок послушно ловят рыбу в тех местах, где это разрешается. А через час, выезжая в третий раз, мы констатируем, что лодки уже на фарватере", – сказал В.Экис.

В других городах Латвии, кроме Риги, где действует водная полиция, такой патрульной службы нет. "Мы являемся первой охранной компанией, предоставляющей такие услуги", – указал руководитель объектов "G4S" СЭЗ. Если какого-то нарушителя нужно наказать, представители охранной компании привлекают к этому делу государственную полицию или погранохрану.

В будни работники патрульной службы освобождают акваторию порта также от плавающих там предметов, балансовых бревен, которые в процессе перегрузки упали за борт. Тогда это бревно прицепляется к лодке и отвозится к берегу, где его с помощью специальной техники извлекают из воды. "Поскольку находящиеся бревно в акватории порта может быть опасно. Если кто-то наскочит на него на скоростной моторной лодке, то исход может быть печальным", – пояснил руководитель объектов «G4S» СЭЗ. Также акватории порта освобождаются от погибших тюленей. В этом году уже пришлось доставить к берегу трех таких тюленей.

"Мы участвуем также в работах по ликвидации загрязнения среды – доставляли на место происшествия людей с абсорбентами и сами участвовали в расставлении боновых заграждений, чтобы предотвратить распространение загрязнения", – поведал В.Экис. У патрульной службы порта образовалось сотрудничество также с государственной полицией в поиске пропавших людей. В июле, разыскивая пропавшего мальчика Ивана Берладина, патрульная служба обыскала канал Военного городка, в свою очередь, некоторое время назад в акватории порта и в Лиепайском озере разыскивалась пропавшая пожилая женщина Станислава Иванова. В одной смене патрульной службы работают два представителя "G4S". Работники прошли курс обучения, и теперь являются сертифицированными спасателями на пляже.

"Без нашей патрульной лодки Лиепайский аэропорт не смог бы получить сертификат, поскольку она в экстремальных ситуациях должна обеспечивать спасение людей также на Лиепайском озере, которое находится рядом с аэропортом", – подчеркнул К.Понемецкий.

Принять участие в этих поисковых работах патрульная служба готова в любой момент, независимо от времени года. "Все-таки я надеюсь, что это никогда не потребуется", – отметил В.Экис.