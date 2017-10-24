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Траву на асфальте сеять не будут  (3)

Ключевые слова променад | реконструкция

Близятся к завершению начатые этим летом строительные работы на Старой набережной, на участке от ул.Целтниеку до конца ул.Улиха. Если погодные условия будут благоприятными, то строительные работы завершатся к началу декабря.

"Работу по асфальтированию задержали октябрьские дожди. Практически две недели работать было невозможно", – отметил Андрис Шервинский, председатель правления ООО "А-Ланд", выполняющего строительные работы.

В настоящее время дорога до конца ул.Улиха заасфальтирована, на той стороне, где на набережной находятся причалы, сделана стоянка, продолжаются работы по укладке брусчатки на тротуарах, а возле здания бывшей таможни в пятницу работники еще спешили закончить прокладку канализации, водопровода и системы ливневых стоков. "Это последний этап – готовится основа под асфальт", – отметил А.Шервинский. Он добавил, что строительные работы пришлось поделить на этапы, чтобы обеспечить подъезд как к причалам, так и к другим объектам, находящимся на территории порта.

К прокладке подземных инженерных коммуникаций привлечено предприятие "Гробиняс СПМК", а в ведении ООО "ЦВС" находится освещение.

На набережной установят также скамейки, урны для отходов и велоштативы.

"Брусчатка будет уложена, трава посеяна, посадят также деревья и  кусты. Конечно, если снова не начнутся ливни. Однако, похоже, до весны придется отложить дорожную разметку", – сказал председатель правления предприятия.

Один из читателей "Курземес вардс" выразил недоумение по поводу того, что на площади возле старого склада, в конце ул.Улиха, рабочие на асфальт насыпают чернозем. "Неужели на асфальте будет расти трава?" – интересуется он.

А.Шервинский пояснил, что в том месте, где насыпан чернозем, асфальта нет. Ранее там находилось здание теперь уже снесенной проходной.

Как мы уже писали, это один из проектов, осуществляемых Лиепайской специальной экономической зоной. Цель реконструкции участка Старой набережной – совершенствование инфраструктуры, необходимой для рыбаков.

В целом проект обойдется более чем в 746 000 евро, большую часть из которых составляет привлеченное финансирование Службы поддержки села.

В следующем году начнется осуществление второй очереди этого проекта. Тогда строительные работы главным образом будут проводиться на новолиепайской стороне территории порта.

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