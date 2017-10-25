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У Линды Вилки медаль на конкурсе "World Skills"

Ключевые слова конкурс | техникум

На прошлой неделе в городе Абу-Даби в Объединенных Арабских Эмиратах завершился крупнейший в мире и самый престижный конкурс мастерства молодых профессионалов "World Skills 2017". Медаль за достижения на конкурсе получила Линда Вилка, выпускница Лиепайского училища музыки, искусства и дизайна.

На самом большом всемирном конкурсе молодых профессионалов "World Skills" Латвию представляли восемь молодых специалистов из разных сфер. Трое из них удостоены медалей. За выдающиеся достижения медаль на конкурсе получила оформительница витрин Линда Вилка, которая в Лиепае получила образование дизайнера по интерьеру и сейчас в Латвийской академии художеств изучает дизайн среды. Такой же награды удостоены техник электроинсталляции Андис Лацис из Рижского государственного техникума и графический дизайнер Катрина Элизабете Силе из Рижского государственного техникума, которая за лучшее достижение в команде страны была удостоена также титула "Best of Nation". Медали за выдающиеся успехи получили конкурсанты, набравшие не менее 700 баллов из 799 возможных.

Конкурс "World Skills" 2017 года считается грандиознейшим в истории его существования. Он проходил с 14 до 19 октября и впервые на Ближнем Востоке. В конкурсе принимали участие 1300 человек из 77 стран мира. 

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