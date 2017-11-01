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У наших – Орден Трех звезд и Крест Признания  (2)

Ключевые слова награды

Вчера Орденский капитул огласил имена тех людей, которые за особые заслуги на благо Латвийского государства удостоены государственных наград – Ордена Трех звезд и Креста Признания. Награды получат также некоторые представители сфер медицины, культуры и образования из нашего края.

Орден Трех звезд четвертой степени присвоен и офицерами ордена назначены композитор Улдис Мархилевич и актриса Национального театра Дита Луриня-Эглиена, в свою очередь, кавалером Ордена Трех звезд пятой степени назначена долголетний руководитель Отанькского фельдшерского пункта Ницкого края Эльза Церпа.

Крест Признания четвертой степени присвоен и офицерами ордена назначены член-корреспондент Латвийской академии наук, профессор, ведущий исследователь Курземского гуманитарного института Лиепайского университета Бенита Лаумане и долголетний работник мореходства, капитан дальнего плавания, преподаватель профессионального образования Лиепайского морского колледжа Эдуард Райтс.

Орден Виестура получат представители Государственной пожарно-спасательной службы, военнослужащие и национальные партизаны, в том числе Эрнест Рудзрога, который в послевоенные годы действовал в возглавляемой лиепайчанином Георгием Зиньгисом группе в Айзпутском уезде.

Президент Латвии Раймонд Вейонис вручит награды на торжественной церемонии в Рижском замке в годовщину провозглашения Латвийской Республики 18 ноября. 

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