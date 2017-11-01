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Уменьшат возможность затопления улицы Грауду

Ключевые слова улица грауду | реконструкция

ООО "Гробиняс СПМК" прокладывает новый ливневый коллектор на ул.Грауду, между улицами Юрас и Витолу.

В результате на перекрестке улиц Грауду, Витолу и Паста уменьшится вероятность образования после ливней огромных луж, когда вода доходит до магазина "Серенаде" и даже до дверей книжного магазина Яниса Розе.

Строительные работы начались 17 октября и должны закончиться к декабрю, но это лишь первая очередь обширных строительных работ, – информирует Айгар Шталс, представитель коммунального управления. Во время сильных дождей затапливается также перекресток улиц Гимназияс и Републикас, подобные проблемы возникают и на ул.К.Валдемара. Чтобы защитить и эти места, в следующем году предусмотрено проложить новый коллектор стока ливневых вод на улицах Витолу, К.Валдемара, Републикас и Гимназияс, правда, это зависит от финансовых возможностей.

До сих пор ливневые воды на улицах Старой Лиепаи стекали лишь в бытовую канализацию, которая была проложена около 50 лет назад и не способна принимать большие объемы ливневых вод. 

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