В некоторых реках Курземе вода поднялась выше уровня августовского наводнения и весенних паводков последних лет, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
В последние часы уровень воды местами немного опустился. В Барте вода за неделю поднялась на 2,5 метра, в Ирбе - на 2,1 метра, в Ужаве, Венте, Дурбе и Риве - на неполных два метра.
В реках бассейнов Лиелупе, Даугавы и Гауи уровень воды в основном ниже, чем в августе. В реке Лиела Югла он за последние сутки упал.
В ближайшие сутки больше всего дождей пройдет в центральной и западной части Видземе, ливни снова ожидаются в четверг, так что рост уровня воды в реках продолжится.
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