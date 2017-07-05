В Беберлини скосили тростник

Водную растительность косят у дна. Косцы ловят нужный ветер – в данном случае необходим восточный ветер, чтобы скошенную траву несло к берегу, где ее можно легко собрать. Место работ обществу "Лиепаяс эзери" помогло привести в порядок агентство самоуправления "Нодарбинатибас проекти".

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По заказу самоуправления общество "Лиепаяс эзери" на прошлой неделе выкосило тростник и другие водные растения в водохранилище Беберлини, - газете "Курземес Вардс" рассказал представитель коммунального управления Айгар Шталс.

Такую работу в Беберлини общество выполняет уже четыре года. "В первый год мы дважды косили, вытаскивали затонувшие предметы. Понемногу уничтожили ситник. Сейчас еще остались желтые кувшинки, они неистребимы", - сказал работник общества Эвалд Уртанс. Он признал, что выкос – в интересах посетителей и туризма: "Отдыхающим приятно, когда при купании ноги не цепляются за траву. Камыш, тростник скошены, остров Рогозы убран. Если бы не косили, там были бы джунгли и болото". Сейчас водную растительность косят всего один раз в году, так как больше у самоуправления нет денег. По словам А.Шталса, в прошлом году выкос обошелся примерно в 800 евро. Новый счет коммунальное управление ждет на этой неделе.

"По сравнению с тем, как было десять лет назад, когда там не было еще ничего, сейчас проделана большая работа по развитию туризма", - комментировал Э.Уртанс.