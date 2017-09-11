В ближайшие дни на дорогах Латвии начнут работать еще четыре стационарных фоторадара, которые будут находиться в Пуре, Дурбе, Лиласте и Балдоне, сообщили агентству ЛЕТА в Дирекции безопасности дорожного движения (ДБДД).
Всего на дорогах Латвии будет 52 стационарных фоторадара.
Четыре новые радара уже установлены, и около них помещены предупредительные знаки с указанием разрешенной скорости движения. ДБДД обращает внимание водителей на то, что режим скорости нужно соблюдать всегда и не только в местах, где установлены радары.
По утвержденному правительством плану, до 2018 года на дорогах Латвии планируется установить 100 радаров, до конца этого года - еще восемь.
Места для фоторадаров определяются по статистике ДТП и информации об участках дорог с интенсивным движением. Места установки согласуют между собой ДБДД, Госполиция, ГАО "Латвияс валстс цели" и самоуправления.
Как сообщалось, Госполиция от предприятия "Reck" 22 августа получила 12 новых передвижных фоторадаров.
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