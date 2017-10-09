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В Лиепае начиная со 2 октября выпало 70 мм осадков

Ключевые слова дождь | погодa

Фото: liepajniekiem.lv

Больше всего осадков в последние недели выпало в Сигулде и на западе Курземского морского побережья - 70-96 мм или 81-111% октябрьской нормы, свидетельствует информация Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

В Лиепае начиная со 2 октября выпало 70 мм осадков или 81% среднего количества в октябре 1981-2010 гг., в Павилосте - 82 мм или 111%, в Вентспилсе - 85 мм или 100%, в Руцаве - 96 мм или 99%.

В Сигулде количество осадков в октябре достигло уже 83 мм, что соответствует месячной норме.

Месячная норма осадков за последнюю неделю превышена также в Резекне, где к утру 9 октября выпал 51 мм осадков.

На большей части территории Латвии в последние недели выпало 20-60 мм осадков или 35-80% месячной нормы.

Среднее количество осадков в октябре уже долгие годы колеблется от 50-60 мм в Латгале и Земгале до 97 мм в Руцаве.

В сентябре больше всего осадков выпало в Лиепае - 186 мм или 257% месячной нормы.

Как сообщалось, уровень воды во многих реках Курземе и Видземе повысился более чем на метр, а в Большой Югле у Закюмуйжи - на 2,7 метра.

В реках Ужава, Роя и Ирбе в северной Курземе уровень воды повысился больше, чем в сентябре.

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