Чтобы обеспечить удобное пользование порталом и улучшить функциональность, мы используем файлы cookie. Продолжив смотреть эту страницу, Вы соглашаетесь на сохранение файлов cookies в памяти вашего электронного устройства. Продолжить Больше информации

Среда, 5. июля

+15°C
Ветер: R 5.8 м/с
Laika ziņas Liepājā

Именины: Andžejs, Andžs, Edīte, Esmeralda

В Лиепайский порт вошла литовская яхтенная регата  (4)

Ключевые слова Лиепайский яхтенный порт | регата

В конце прошлой недели в Лиепайский яхтенный порт вошла и причалила регата "OLD CASTLE harbour", которую проводит Клайпедский Яхт-клуб. В Лиепайский яхтенный порт вошло около двух десятков яхт.

Правда, долго наблюдать внушительное количество мачт в нашем порту лиепайчанам и гостям города не было суждено, так как уже на следующее утро после захода в Лиепайский порт яхтенная регата начала обратный путь в Клайпеду. Так как регата и стартовала, и финиширует в Клайпеде.

Руководитель Лиепайского яхтенного порта Карлис Кинтс признает, что это самое большое количество яхт, которые пока одновременно в этом сезоне гостили в Лиепайском яхтенном порту. Активный сезон яхтенного порта длится с апреля до конца сентября. Сейчас сезон в самом разгаре, и прибывают яхты из Германии, Литвы и других стран, например, Италии и Норвегии. Карлис Кинтс рассказывает: "Конечно, в Лиепайском порту доминируют яхты из Германии и Литвы, но география очень обширная. Яхтцмены особенно ценят то, что Лиепайский яхтенный порт находится в центре города и пешком легко все обойти. Большой интерес имеется также к Военному городку, так как при заходе в Лиепайский порт солнце ярко освещает позолоченные купола Свято-Никольского собора, что вызывает интерес к этой части города даже у тех, кто раньше ничего о ней не слыхал".

Он подчеркивает, что ведется серьезная работа над тем, чтобы в будущем можно было привлечь и другие регаты. Уже сообщалось, что на состоявшемся 18 мая заседании Лиепайской думы депутаты проголосовали за актуализацию приложения к программе развития города Лиепаи на 2015-2020 годы "План инвестиций на 2015-2020 годы", дополнив его несколькими важными проектами. Лиепайская СЭЗ планирует реализовать несколько связанных с портом проектов. Один из планируемых проектов предусматривает модернизацию и расширение яхтенного порта. Благодаря этому появится возможность не только предлагать более удобный сервис для пребывающих в Лиепаю на яхтах, но и даст возможность принимать в Лиепайском порту еще больше яхт.

Управление Лиепайской СЭЗ переняло Лиепайский яхтенный порт под свое управление в мае 2015 года. В сезоне 2016 года Лиепайский яхтенный порт посетили 334 яхты. В этом году Лиепайский яхтенный порт снова получил символ качества среды и сервиса – синий флаг.

  • Комментарии (4)
  • 0
  • 0
  • 0
+ просмотреть все Осталось символов: 500

Добавить комментарий

Портал liepajniekiem.lv не несет ответственности за добавленные к статьям комментарии. Призываем соблюдать толерантность, рамки приличия и обходиться без грубости.

На портале запрещено размещать:
- Неэтичные, грубые комментарии, комментарии, которые предоставляют лживую информацию,
- Комментарии, которые противоречат законодательству ЛР,
- Комментарии, расистского характера и разжигающие этническую нетерпимость,
-Информацию коммерческого характера или любого рода рекламу и агитацию.

В случае несоблюдения правил, liepajniekiem.lv имеет право удалять комментарии, закрывать доступ к комментариям и сообщать правоохранительным органам.

Внимание!!!
Чтобы снизить возможности на портале манипулировать мнением и настроением комментаторов, комментарии, авторы которых участвуют в дискуссиях под разными никами, будут выделены серым цветом. Так как этот процесс технический, то возможны ситуации, при которых окрашенные комментарии могут быть не от одного автора, или же неокрашенные комментарии могло писать одно и то же лицо.

+ просмотреть все

Общество

Saistītās ziņas

Pamanīji neatbilstošu saturu? Būsim pateicīgi, ka par to informēsi mūs!