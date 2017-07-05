Ключевые слова Лиепайский яхтенный порт | регата

В конце прошлой недели в Лиепайский яхтенный порт вошла и причалила регата "OLD CASTLE harbour", которую проводит Клайпедский Яхт-клуб. В Лиепайский яхтенный порт вошло около двух десятков яхт.

Правда, долго наблюдать внушительное количество мачт в нашем порту лиепайчанам и гостям города не было суждено, так как уже на следующее утро после захода в Лиепайский порт яхтенная регата начала обратный путь в Клайпеду. Так как регата и стартовала, и финиширует в Клайпеде.

Руководитель Лиепайского яхтенного порта Карлис Кинтс признает, что это самое большое количество яхт, которые пока одновременно в этом сезоне гостили в Лиепайском яхтенном порту. Активный сезон яхтенного порта длится с апреля до конца сентября. Сейчас сезон в самом разгаре, и прибывают яхты из Германии, Литвы и других стран, например, Италии и Норвегии. Карлис Кинтс рассказывает: "Конечно, в Лиепайском порту доминируют яхты из Германии и Литвы, но география очень обширная. Яхтцмены особенно ценят то, что Лиепайский яхтенный порт находится в центре города и пешком легко все обойти. Большой интерес имеется также к Военному городку, так как при заходе в Лиепайский порт солнце ярко освещает позолоченные купола Свято-Никольского собора, что вызывает интерес к этой части города даже у тех, кто раньше ничего о ней не слыхал".

Он подчеркивает, что ведется серьезная работа над тем, чтобы в будущем можно было привлечь и другие регаты. Уже сообщалось, что на состоявшемся 18 мая заседании Лиепайской думы депутаты проголосовали за актуализацию приложения к программе развития города Лиепаи на 2015-2020 годы "План инвестиций на 2015-2020 годы", дополнив его несколькими важными проектами. Лиепайская СЭЗ планирует реализовать несколько связанных с портом проектов. Один из планируемых проектов предусматривает модернизацию и расширение яхтенного порта. Благодаря этому появится возможность не только предлагать более удобный сервис для пребывающих в Лиепаю на яхтах, но и даст возможность принимать в Лиепайском порту еще больше яхт.

Управление Лиепайской СЭЗ переняло Лиепайский яхтенный порт под свое управление в мае 2015 года. В сезоне 2016 года Лиепайский яхтенный порт посетили 334 яхты. В этом году Лиепайский яхтенный порт снова получил символ качества среды и сервиса – синий флаг.