В очереди с зубной болью

Ключевые слова зубная поликлиника | врачи

В Лиепайской зубоврачебной поликлинике существенно изменился порядок записи на оплачиваемые государством плановые услуги по лечению зубов. Это вызвало изрядную толчею в регистратуре поликлиники.

Вчера была возможность записать детей к специалисту лишь на два месяца – ноябрь и декабрь. Следующий день записи для детей предусмотрен только 21 февраля!

Запись лишь на два месяца возможна потому, что близится завершение года, когда поликлиника должна заключить новый договор с Национальной службой здравоохранения об обеспечении оплачиваемой государством услуги по лечению зубов детям. "Но какими будут условия договора, этого мы сейчас не знаем", – пояснила заведующая зубоврачебной поликлиникой Наталия Кадеге. Поэтому работу на будущий год запланировать пока невозможно.

Доступность зубоврачебных услуг сравнительно плоха. М.Кадеге рассказала, что до сих пор записывались все, кто высказывал такое пожелание. В результате визита к зубному врачу пациенту приходилось ждать даже по пять месяцев. И в дальнейшем ситуация не улучшится, и заведующая поликлиникой допускает, что отдельный детский кабинет из-за отсутствия врачей впредь больше не сможет существовать. "В настоящее время в детском кабинете работают три врача, из которых одна долгое время не работает по состоянию здоровья. А остальные две весной будущего года уйдут на пенсию. Поэтому, после ухода этих обоих докторов на пенсию, зубоврачебная поликлиника изменит порядок записи для детей", – пояснила Н.Кадеге. В результате этих изменений в будущем году для взрослых и детей будет общая очередь на запись ко всем специалистам зубоврачебной поликлиники.

Все меньше плановых мест у специалиста по лечению зубов также потому, что с каждым годом увеличивается число острых случаев. За пять лет их удельный вес возрос с 15 на 30 процентов. Это, как пояснила Н.Кадеге, своего рода заколдованный круг. "Чем больше мы принимаем пациентов с острой болью, тем меньше у нас остается времени на плановое лечение. Чем меньше детей попадает на плановое лечение, тем больше возможность, что они появятся у нас с острой болью", – сказала заведующая поликлиникой. В настоящее время поликлиника еще в состоянии принимать всех детей с острой болью, но, принимая во внимание предстоящее уменьшение количества специалистов, может наступить момент, когда это больше не произойдет.

Длинные очереди на услуги зубного врача, оплачиваемые государством, как пояснила Н.Кадеге, образуются потому, что специалистам просто невыгодно их оказывать. "Ни для кого не секрет, что установленный Национальной службой здравоохранения тариф за манипуляции, по сравнению с тарифом на услуги лечения зубов, в два-три раза меньше. Вместе с тем, в Лиепае уменьшилось число тех клиник и врачей, которые заключают договоры с Национальной службой здравоохранения", – сказала она.