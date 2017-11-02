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В ополчение вступают патриоты

Ключевые слова ополченцы

После завершения проводимых представителями общества спасения Военного городка квалификационных курсов для городских гидов на тему "Тропа патриотизма", участники обучения гостили в 44-м пехотном батальоне ополчения, с которым их ознакомил командир батальона – полковник-лейтенант Вилмар Вецвагарис. Именно он и его жена Наталья побудили создать новый патриотический маршрут, и эту задумку поддержало общество спасения Военного городка.

У участников курсов гидов в 44-м батальоне ополчения была возможность побывать в конференц-зале имени старшего сержанта Екаба Клавиерса и узнать побольше об этом известном борце за свободу Латвии. Екаб Клавиерс родился 29 января 1865 года в Джуксте. С 1887 по 1891 год он служил в армии, затем работал в Лиепае на железной дороге, затем стал докмейстером в мастерских Военного порта. С ноября 1919 года – в Латвийской армии. Участвовал в боях под Лиепаей 14 ноября 1919 года, отвоевывая от бермонтовцев Северный форт, своей смелостью и хладнокровием вдохновлял других воинов на борьбу и первым ворвался в форт. За это он награжден военным орденом Лачплесиса. Он получил также военную медаль признания Франции. С 1920 по 1924 год был смотрителем в Лиепайском управлении военного строительства. Умер 13 мая 1937 года, похоронен на Северном кладбище. В честь борца за свободу Латвии в Лиепае есть также улица, названная его именем.

В свою очередь, командир 44-го пехотного батальона ополчения Вилмар Вецвагарис поведал об истории создания батальона и рассказал о его развитии. 44-й пехотный батальон ополчения был создан 25 сентября 1991 года, и 1 сентября 2002 года во время реорганизации ополчения к нему был присоединен 47-й пехотный батальон. Теперь охватываемая 44-м пехотным батальоном ополчения территория включает город Лиепаю и Айзпутский, Дурбский, Гробинский, Ницкий, Павилостский, Приекульский, Руцавский, Вайнедский края. С 4 июля 2013 года командиром 44-го пехотного батальона ополчения является полковник-лейтенант Вилмар Вецвагарис.

"Несомненно, в первую очередь, в ополчение люди вступают, побуждаемые патриотическими чувствами. Основная задача ополчения – готовиться к защите страны, есть еще и другие дополнительные задачи, например, ликвидация последствий кризисных ситуаций, помощь структурам Министерства внутренних дел в обеспечении общественного порядка и т.д. В ополчении служат и воины профессиональной службы, и добровольные ополченцы. Участие в ополчении помогает людям и в гражданской жизни лучше разобраться во многих делах и понять, что действительно важно, а что – не очень", – подчеркнул командир батальона.

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