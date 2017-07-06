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В память жертв и спасителей

Ключевые слова Лиепайская европейская община | память

Храбрых и человечных лиепайчан, которые рисковали своей жизнью, спасая других, Лиепайская европейская община будет поминать в воскресенье, 9 июля. Община просит в памятной церемонии принять участие потомков этих героев, которым присвоен почетный титул "Праведники народов мира", – газете "Курземес вардс" рассказали представители общины Илана Иванова, Мирон Карафелов и Аркадий Лейкин.

Во вторник вечером в Шкеде к мемориалу памяти жертв холокоста члены общины и представитель самоуправления – заместитель председателя Лиепайской думы Гирт Кронбергс возложили цветы, таким образом почтив память жертв геноцида еврейского народа в день их памяти 4 июля. В свою очередь, Лиепайская европейская община приняла 9 июля днем, когда чтить память спасителей евреев города, так как именно в этот день три года назад рядом с мемориалом была открыта аллея памяти спасителей.

До Второй мировой войны в Лиепае жило более 7000 евреев. После войны от этой общины в живых осталось только 25 лиепайчан. "Как это было возможно? Мы смогли установить имена 26 человек-спасителей", – сказал заместитель директора музея Лиепайской европейской общины А.Лейкин. Как известно, в честь спасавших евреев от холокоста правительство Израиля учредило титул "Праведники народов мира". Такая награда присвоена 135 спасителям, в том числе 19 лиепайчанам, 7 айзпутчанам, – рассказал М.Карафелов. В Шкеде на аллее памяти спасителей отдают дань памяти как этим лиепайчанам и айзпутчанам, так и одному рижанину, который спасал лиепайчанина. Никого из этих спасителей уже нет среди живых, поэтому европейская община просит близких, детей и внуков этих спасителей принять участие в памятной церемонии.

Информацию о спасенных и спасителях музей европейской общины несколько лет назад обобщил в книге "Святые среди нас".

Кроме людей, которым присвоено почетное звание "Праведники народов мира", были и такие, которые участвовали в спасении евреев, по тем или иным причинам, может быть, никогда не получат такую награду. И.Иванова рассказала о лиепайском фотографе Леоне Бечалисе, который прятал четырех человек в своей фотолаборатории до тех пор, пока для них не обеспечили надежное убежище у других людей. Однако Л.Бечалису почетный титул не присвоен, "так как не имеется прямых доказательств". "Поэтому просим потомков, которые имеют какую-либо информацию о спасителях евреев, обратиться к нам в Лиепайскую европейскую общину. Может быть, сохранились какие-нибудь документы, записи, письма, дневники или фотографии. И молодого поколения, которых интересует история, просим записаться в наш музей на практику, может быть, удастся провести новое исследование", – предлагает И.Иванова.

К сведению

В воскресенье, 9 июля, в 12 часов от дома Лиепайской еврейской общины отправится автобус к мемориалу памяти жертв холокоста в Шкеде. Там около 12.20 состоится церемония памяти спасителей евреев. Община особенно просит принять участие в памятном мероприятии близких и потомков спасителей.

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