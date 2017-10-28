В последнее воскресенье октября Латвия переходит на зимнее время

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В ночь на воскресенье, 29 октября, Латвия перейдет на зимнее время, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве экономики.

Переход на зимнее время производится в воскресенье в 4.00 переводом стрелок часов на один час назад.

Согласно правилам Кабинета министров, в Латвии переход на зимнее время осуществляется в последнее воскресенье октября в 4.00, когда часы переводятся на один час назад, а на летнее время - в последнее воскресенье марта в 3.00, когда часы переводятся на один час вперед.

В Латвии переход на летнее и зимнее время осуществляется с 1981 года.