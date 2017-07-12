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В семье Вани Берладина растут и другие дети

Ключевые слова берладин иван

Фото: Руслан Шульга

В семье 5-летнего Ивана Берладина, чье тело нашли 11 июля в лесу под Дубени, воспитываются и другие дети. Глава пресс-центра Лиепайской думы Зита Лаздане не комментирует, сколько еще детей растет у Зои Ареевой. Однако по неофициальным данным, всего в семье было четверо детей.

Самоуправление и муниципальные структуры будут оценивать, сможет ли мать позаботиться о других детях. К процессу также будут привлечены муниципальная полиция, сиротский суд и социальная служба.

"Мы будем предпринимать все усилия, чтобы подобная ситуация больше никогда не повторилась", — заявила Лаздане.

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