Ключевые слова школа | образование | 5 школа | пропуск

Утром в 5-ю среднюю школу им.Дружеского призыва со всех сторон спешат маленькие ученики и старшеклассники. Мама, остановившись у наружной двери со своим маленьким школьником, заглянув в сумку, дает ему в руки кошелек. Неужели уже к половине девятого будет покупать что-то на завтрак? Нет, ситуация совсем иная – чтобы попасть в учебное заведение, нужен пропуск!

Пропуск – пластиковая карточка с надписью "Безопасная школа". Им пользуются все, принадлежавшие к школе – начиная с малых первоклассников и заканчивая воспитанниками 12-го класса, а также учителя и персонал. Пропуск дан также родителям первоклассников. Зайдя через двери школы, на первом этаже установлен турникет, там, прикладывая к контрольной панели пропуск, на свое место работы заходит персонал. Одна из молодых учительниц в отношении новой системы говорит, что еще непривычно, но со временем привыкнут. В свою очередь, дети проходят в школу через нижний этаж, где установлены три турникета.

"За последние годы среда и условия очень изменились – как в самой школе, так и вне нее, – необходимость введения новой пропускной системы обосновала директор 5-й средней школы им.Дружеского призыва Инта Корнеева. – Среда в школе становится все более небезопасной. Уже в прошлом году несколько раз мы сталкивались с тем, когда в школу заходили посторонние лица, и неясно, чего они хотят. На вопрос о причинах прихода, ответить не могут. Здесь могут быть разные аспекты – поставка кому-то одурманивающих веществ, или, может быть, желание присмотреть какого-то ребенка или иначе угрожать. Теперь у каждого ученика есть входная карта, которую выдает школа, такая есть и у родителей первоклассников. Если родители старшеклассников хотят зайти в школу, их пропускает дежурный, регистрирует причину прихода и время прибытия. Если ребенок забыл карту, его впускает дежурная. В настоящее время в среднем в день 15 детей забывают пропуск дома.

По-моему, среда в школе стала более безопасной. Ученики на переменах могут свободно выходить, их перемещение не ограничивается, но оно контролируется".

Директор подтвердила, что пропуск станет тем более необходимым, когда построят новый спортивный центр, который будет соединен со школьными помещениями. Поскольку он обеспечит то, чтобы по школе не блуждали посторонние и нежелательные лица. За деятельностью новой системы следят те, кто ее оборудовал. Руководитель ООО "Браво-1" Филипп Дагис говорит: "Мы можем предложить еще одну услугу. Родители, которые захотят, могут получить на свой телефон короткое сообщение, что ребенок свой пропуск зарегистрировал, во сколько пришел в школу. Эту услугу в основном предпочитают семьи первоклассников, есть также родители учеников 6-х классов, которые пожелали этим воспользоваться".

За безопасностью учеников следит также полицейский самоуправления, как это было в прежние годы.