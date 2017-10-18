Ключевые слова 18 ноября

На праздничное мероприятие в честь столетия Латвии, которое 18 ноября будущего года запланировано у концертного зала "Лиелайс дзинтарс", городская дума решила зарезервировать примерно 150 000 евро. Решение принято на прошлой неделе.

Обычно в государственные праздники Лиепайское самоуправление расходует до 40 000 евро, – корреспонденту "Курземес вардс" сказал начальник управления культуры Юрис Йиргенс. "Праздника двухсотлетия Латвии никто из нас не увидит. Следующим поколениям останется то, как мы отметили столетие государства. Мы должны отметить его так, чтобы нам не приходилось говорить лиепайчанам, что они должны ехать праздновать в Ригу, Вентспилс или другой город", – сказал Ю.Йиргенс.

Столь заблаговременно финансирование планируется, чтобы можно было договориться с командой режиссеров, сценаристов, сценографов и артистов о работе и чтобы праздник стал незабываемым благодаря своему высококачественному художественному содержанию. Согласно прогнозируемой смете праздника, на художественное содержание запланировано выделить примерно 56 600 евро, на техническое обеспечение – примерно 79 000 евро, в то же время 20 000 зарезервировано для фейерверка, который продолжится 10 минут, а на маркетинговые мероприятия предусмотрено более 6000 евро. "Бюджет культурной политики города от этого не пострадает", – подтвердил Ю.Йиргенс, подчеркнув, что точные расходы станут известны лишь тогда, когда будет проведена закупка работ – конкурс на салют, звуковое и световое обеспечение, а также создание сценографии.

Пока договор заключен лишь с одним человеком – композитору Янису Лусенсу заказана музыка для фейерверка. Для праздничного вечера запланировано создать сценографию, подчеркивающую концертный зал "Лиелайс дзинтарс" как здание столетия Латвийского государства и эпицентр современной культуры, со световым шоу на нескольких уровнях и использованием спецэффектов.

"В этом случае запланированы дополнительные деньги, потому что этот праздник будет чем-то большим, чем традиционное мероприятие. Хочется, чтобы это событие запечатлелось в памяти, – пояснил заместитель председателя городской думы по вопросам образования, культуры и спорта Атис Декснис. – Пока это всего лишь концептуальное решение, чтобы с артистами можно было договориться заблаговременно. Не обязательно все это будет стоить так много. Я буду рад, если эта сумма окажется меньше. Но столетие бывает лишь раз в сто лет. Позволю себе детально пока ничего не комментировать". А.Декснис сказал, что ожидается, что на празднике столетия у артистов будет больше работы, и они запросят больше, чем обычно.