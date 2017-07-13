Чтобы обеспечить удобное пользование порталом и улучшить функциональность, мы используем файлы cookie. Продолжив смотреть эту страницу, Вы соглашаетесь на сохранение файлов cookies в памяти вашего электронного устройства. Продолжить Больше информации

Четверг, 13. июля

+16°C
Ветер: ZR 7.5 м/с
Laika ziņas Liepājā

Именины: Margarita, Margrieta

Ваню Берладина похоронят в пятницу на Тосмарском кладбище

Ключевые слова берладин иван

Фото: Руслан Шульга

Ивана Берладина, тело которого спустя 10 дней поисков нашли в лесу под Дубени, похоронят 14 июля в Лиепае, на Тосмарском кладбище, всего в 5 минутах ходьбы от дома на ул. Павилостас, где он раньше жил.

По предварительным данным, похороны состоятся в 15.00.

В минувшую среду в Свято-Никольском морском соборе Лиепаи прошел молебен в память о Ване. Весь день храм был открыт для всех, кто хотел поставить в память о мальчике свечу и помолиться.

  • Комментарии (0)
  • 0
  • 0
  • 0
+ просмотреть все

Добавить комментарий

Эту статью могут комментировать лишь зарегистрированные пользователи Зарегистрируйся здесь Восстановить пароль

+ просмотреть все

Общество

Saistītās ziņas

Pamanīji neatbilstošu saturu? Būsim pateicīgi, ka par to informēsi mūs!