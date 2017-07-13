Ваню Берладина похоронят в пятницу на Тосмарском кладбище

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Ивана Берладина, тело которого спустя 10 дней поисков нашли в лесу под Дубени, похоронят 14 июля в Лиепае, на Тосмарском кладбище, всего в 5 минутах ходьбы от дома на ул. Павилостас, где он раньше жил.

По предварительным данным, похороны состоятся в 15.00.

В минувшую среду в Свято-Никольском морском соборе Лиепаи прошел молебен в память о Ване. Весь день храм был открыт для всех, кто хотел поставить в память о мальчике свечу и помолиться.