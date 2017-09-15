Ключевые слова заседание думы | озеро | рыбалка

Вчера на заседании дума утвердила новые правила лицензированной рыбалки на Лиепайском озере. Лавные изменения в них: теперь установлена единая цена дневных лицензий, она стала выше. Раньше дневная лицензия стоила 1,50 и 2,50 евро, а теперь придется платить 3 евро. В свою очередь, цена годовой лицензии повышена с 17 до 20 евро. Против этого на заседании комитета городского развития уже возразила Л.Рязанова, указав, что общество "Лиепаяс эзери", которое получает деньги от продажи лицензий, слишком много тратит на зарплаты и слишком мало остается средств для его главной задачи – увеличение и охрану рыбных ресурсов.

Заместитель исполнительного директора Лиепайской городской думы Дидзис Ериньш пояснил: хотя 30 процентов доходов от этих лицензий следует зачислять в государственный бюджет, эти деньги все-таки возвращаются обратно, так как государство финансирует обновление рыбных ресурсов. В свою очередь, зарплаты общество платит трем рыбным инспекторам, которые контролируют рыбные ресурсы, следят за законностью рыбалки, к тому же трех инспекторов недостаточно для большого озера.

"Разве позволим заниматься нелегальной рыбалкой?" – риторический вопрос задал Д.Ериньш. Он считает, что на оплату труда инспекторов следует выделять еще больше средств. Общество платит зарплату и косарю тростника. Главные доходы поступают от подледной рыбной ловли, а в зимы, когда нет льда, у общества доходы мизерные. Но в любом случае за порядком следить нужно, обеспечивать туалетами тоже. Поэтому обществу необходимо больше доходов, и У.Сескс согласился: "Без людей, которым платят зарплату, нельзя решить ни один вопрос".

Однако оппозицию это не убедило, и "Согласие" по этому вопросу от голосования воздержалось.