Возможно организация пассажирских перевозок будет изменена

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Возможно, что организация пассажирских перевозов в Лиепае после трагического случая с Иваном Берладиным будет изменена. Об этом агентству LETA рассказал директор муниципального агентства Liepājas sabiedriskais transports Гинт Лусис. По его словам, в лиепайском общественном транспорте формально заходить в салон автобуса можно лишь через передние двери. Однако на практике жители используют и средние, и задние двери, когда водитель на остановке выпускает через них пассажиров. Возможно, именно такая практика привела к тому, что шофер мог не заметить, как в автобус залез Иван Берладин.

"Мы неоднократно подчеркивали, что заходить можно только через передние двери. Однако в основном это требование выполняют лишь те, кому нужно купить билет у водителя. Однако у части имеются и абонементы, и купленные заранее билеты", — говорит глава Liepājas sabiedriskais transports.

Лусис считает, что на данный момент слишком рано говорить об ответственности, которую может понести водитель того самого рейса. "Следует дать правоохранительным органам закончить расследование. Позже, в сотрудничестве с полицией, можно начать думать о каких-то превентивных мерах", — пояснил он.