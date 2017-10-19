Возражают против перераспределения средств на Лиепайский аэропорт

Совет по фискальной дисциплине (СФД) возражает против принятых правительством решений о перераспределении миллиона евро на программы министерств образования и сообщения, говорится в письме СФД премьер-министру Марису Кучинскису, министру финансов Дане Рейзниеце-Озоле и председателю бюджетно-финансовой комиссии Сейма Янису Вуцансу.
На этой неделе правительство поддержало перераспределение апроприации из взносов в бюджет ЕС на дотацию Латвийскому параолимпийскому комитету в размере 615 тыс. евро и на меры по безопасности авиации - 393 тыс. евро.
Средства предусмотрены на строительство Параолимпийского спортивного центра и приобретение инвентаря для Лиепайского аэропорта.
Возражения СФД основаны на том, что решение Кабмина перераспределить средства уменьшает максимально доступные расходы государственного бюджета 2017 года на 1,008 млн евро.
СФД рекомендует Кабинету министров компенсировать этот объем средств.
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