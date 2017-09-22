Вручили памятные знаки "чернобыльцам"

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Чествуя людей, которые 31 год назад участвовали в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, жертвуя своим здоровьем и даже жизнью, вчера на торжественном мероприятии в Лиепайском музее министр внутренних дел Рихард Козловский вручил памятные знаки участника по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС 73 "чернобыльцам" нашего края.

"Мы должны сказать огромное спасибо тем 6000 жителям Латвии, которые вместе с еще многими тысячами людей из Литвы, Эстонии, Белоруссии, с Украины и др., отправились на ликвидацию последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Это изменило их жизнь навсегда. Благодаря вам, мы вообще можем стоять здесь сегодня. Спасибо вам в искреннем уважении к проделанному вами", – к собравшимся в зале "чернобыльцам" обратился министр внутренних дел Рихард Козловский.

"Я помню, что сначала скрывали, что на Чернобыльской АЭС произошла авария, но люди чувствовали, что что-то не в порядке. Это событие заставило всех иначе посмотреть на мир", – период катастрофы воскресил в памяти председатель Лиепайской думы Улдис Сескс, добавив, что склоняет голову перед ликвидаторами последствий аварии.

В торжественном мероприятии принимали участие также представители Латвийского союза "Чернобыль", а также представители Айзпутской, Дурбской, Гробинской, Ницкой, Приекульской и Вайнедской краевых дум. "Чернобыльцев" песнями приветствовал хор учеников Лиепайской государственной 1-й гимназии под руководством Екаба Озолиньша.

В прошлом году, отмечая 30-летие аварии на Чернобыльской АЭС, был учрежден памятный знак для ликвидаторов последствий аварии как благодарность государства за их вклад. Вчера памятные знаки получили 43 лиепайчанина, 6 жителей Айзпутского края, 4 Дурбского края, 6 Гробинского края, 4 Ницкого края, 7 Приекульского края и 3 жителя Вайнедского края. Памятные знаки "чернобыльцев", которые ушли в Вечность, получили их близкие.

"Это прекрасно, что государство благодарит ликвидаторов последствий чернобыльской аварии таким почетным знаком", – корреспонденту газеты признал один из "чернобыльцев" из Айзпутского края Андрис Ребокс. Однако он отметил, что хотелось бы получить большую поддержку в практическом отношении, например, в здравоохранении, поскольку многие спасатели подорвали свое здоровье в радиоактивной среде.

"Я в то время работал на Айзпутской торфяной фабрике, когда меня внезапно вызвали в военкомат. Дали два дня на подготовку и прощание с семьей. И отправили в Чернобыль", – вспоминает А.Ребокс. Почему выбрали именно его, он не знает. Допускает, что причиной была служба в разведчасти в советское время.

"В Чернобыле я работал на бульдозере, мы копали ямы, закапывали в землю разное оборудование, очищали территорию", – вспоминает "чернобылец". Спасателям выдавали и противогазы, и марлевые повязки, которые они называли "намордниками". Андрис в Чернобыле провел почти три месяца. По-всякому бывало, говорили, что, чтобы защититься от радиации, нужно принимать спиртное.

Теперь А.Ребокс тревожится по поводу происходящего с Чернобыльским реактором в наши дни. "В то время мы построили саркофаг для взорвавшегося реактора, но старый уже ненадежный, нужен новый саркофаг", – считает он.

Реактор Чернобыльской АЭС взорвался в ночь на 26 апреля 1986 года после неудачной экспериментальной проверки на безопасность. Это доселе крупнейшая в истории человечества катастрофа на атомной электростанции, последствия которой в виде радиоактивного загрязнения все еще ощущаются.