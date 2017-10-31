7 ноября в 13 часов в большом зале Лиепайского дневного центра пенсионеров на ул.Клайпедас, 96а состоится встреча с заместителем председателя Лиепайской думы Гунаром Ансиньшем. Он расскажет о развитии Лиепаи и ответит на вопросы.
Встреча с представителем думы 31.10.2017
Ключевые слова ансиньш гунар
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