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Выделили средства для Лиепайского университета и Лиепайского аэропорта  (2)

Ключевые слова депутаты | аэропорт | университет

Фото: Scanpix

Депутаты Сейма перераспределили 9 млн евро на различные цели, в том числе спортивные мероприятия, культурное образование, выделили средства для Лиепайского университета и Лиепайского аэропорта.

3,4 млн евро будет выделено Министерству культуры из средств на взносы в фонды ЕС. 2,92 млн евро ведомству необходимы на покупку материально-технических средств, услуг и капиталовложений в центры культурного образования, 298 тыс. евро - на реставрацию органа Домского собора, 200 000 тыс. евро - на реставрацию собора Св. Иакова (Екаба).

2,78 млн евро выделены Министерству внутренних дел на создание единой системы связи и информации.

Из средств, предусмотренных для проектом "Валстс некустамие ипашуми", 1,71 евро перераспределено Министерству образования и науки, в том числе 1,38 млн евро - на организацию в Латвии международных спортивных соревнований по ралли, мотокроссу и др.

95 тыс. евро выделены Латвийской шахматной федерации на организацию чемпионата Европы для молодежи, а 325 тыс. евро - на оборудование для компьютерных классов и лабораторий.

615 тыс. евро Министерству образования и науки выделено на строительство Параолимпийского спортивного центра.

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