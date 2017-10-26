Выдвигаем претендентов на Приз года в науке!

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На приз может быть выдвинут как преподаватель, исследователь (в том числе коллектив авторов), так и магистрант или докторант, который в 2016/2017 академическом году проводил важные, признанные исследования или чья исследовательская деятельность в прошедшем академическом году была важна для Лиепаи, Курземского региона, Латвии или в международных масштабах. Претендентов могут выдвигать думы факультетов ЛиепУ, советы научных институтов ЛиепУ, а также самоуправление и институции самоуправления.

Он присваивается академическому персоналу Лиепайского университета за выдающуюся и важную исследовательскую деятельность в различных сферах.

Лиепайское городское самоуправление призывает выдвигать претендентов на Приз года в науке.

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