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За людей нужно бороться

Ключевые слова стрикс эдвин | депутат

У ЭДВИНА СТРИКСА имеется возможность видеть город в таком аспекте, какой не доступен ни кому другому. В определенном смысле – с обратной стороны. Он в Лиепае единственный патолог, поэтому у него и как у депутата городской думы может быть уникальный взгляд на нас, лиепайское общество.

На вопрос, что патологу о жизни говорит тело умершего человека, Э.Стрикс отвечает: "Все. Совершенно все, как он себя вел". Эту работу Э.Стрикс выполняет уже с 1993 года. И судя по опыту в его работе, главный вывод о горожанах: "Не умеем разумно и красиво отдыхать. Не совсем правильно организован образ жизни. Питание, отдых, хобби – все это видно".

Однако вскрытие после смерти не самая важная работа в его профессии. "Самое важное – гистологическое исследование тканей живых людей, чтобы установить диагноз. Чтобы определить тип опухоли, как ее лечить. Злокачественная или нет. Чтобы решить о тактике дальнейшего лечения людей. Этим я занимаюсь каждый день. Случается делать это по субботам и воскресеньям тоже", – рассказал он.

Э.Стрикс является экспертом судебной медицины, а таких специалистов в городе несколько, и эта работа связана не только с определением причины смерти, а с обследованием живых людей, "живая экспертиза", как он сам говорит. 

Полную версию статьи можете прочитать в номере газеты за 26 сентября

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