Заблудиться может каждый

Ключевые слова безопасность | лес

Осенью, когда наступает активный сезон сбора ягод и грибов, многие спешат воспользоваться свободным временем, собирая дары природы. К сожалению, это самая горячая пора и для оперативных служб, поскольку каждую осень такие грибники теряются в лесу, и их приходится искать. К счастью, большинство удается найти, и они, отделавшись основательным испугом, возвращаются домой живыми и здоровыми. Но, к сожалению, случаются и трагические случаи. Они заставили общество поволноваться и в этом году.

Курземская региональная бригада Государственной пожарно-спасательной службы в этом году получила 16 вызовов, когда нужно было искать людей, заблудившихся в лесу или на болоте, – рассказала Анете Страздиня, старший специалист отдела превенции и информирования общества Государственной пожарно-спасательной службы. В целом за время этих вызовов в этом году пожарные-спасатели помогли 19 людям. Статистика прошлого года идентична – пожарные-спасатели выезжали на 16 вызовов и спасли 19 человек. "Поскольку звуко-световые сигналы автоцистерн ГПСС очень хорошо слышны и видны, то зачастую именно с помощью этих сигналов пожарные-спасатели указывают людям выход из леса, – говорит А.Страздиня. – Например, 21 сентября пожарные-спасатели поспешили в Бартскую волость Гробинского края, где в лесу заблудились три человека. Используя звуковой сигнал автоцистерны, людям был указан выход из леса. Должностные лица ГПСС к работам по спасению людей также привлекают также государственную полицию, чтобы как можно быстрее помочь заблудившимся".

Специалисты ГПСС напоминают: перед тем как отправиться в лес, важно вспомнить и соблюдать некоторые правила безопасности, чтобы сбор грибов или ягод не закончился основательным испугом. Если вы поняли, что заблудились, не пытайтесь хаотично блуждать по лесу и искать обратный путь, поскольку так вы можете зайти еще глубже в лес. Постарайтесь прислушаться, не находится ли поблизости шоссе, большая дорога или жилой дом, но, если все-таки своими силами не можете выбраться из леса, звоните спасателям по номеру 112 и назовите конкретные ориентиры – в каком месте вы вошли в лес, как долго пробыли в лесу, какие природные или созданные человеком объекты пересекали или проходили мимо них.

В свою очередь, как рассказал заместитель начальника отдела полиции порядка Лиепайского участка Курземского регионального управления государственной полиции Андрис Ронкаускас, работники государственной полиции в прошлом году искали и успешно нашли семь человек. В этом году количество пропавших было больше – 9 человек. К сожалению, всех живыми и здоровыми найти не удалось – пропавшая с ул.Шкедес старушка и пенсионер, который направился в сторону Шкеде за грибами, в лесу погибли.

Полную версию статьи можете прочитать в номере газеты за 8 ноября.